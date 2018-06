Abuja (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs in Nigeria den dortigen Behörden in ihrem Kampf gegen die Islamistengruppe Boko Haram den Rücken gestärkt. Der gegenwärtige Kampf gegen Boko Haram sei "ein entscheidender Moment für Nigeria", sagte Ban am Sonntag laut einer UN-Erklärung bei einem Treffen mit nigerianischen Gouverneuren in Abuja. "Sie stehen vor vielen ernsthaften Herausforderungen, aber Sie haben auch äußerst wichtige Schritte unternommen, auf eine Weise voranzukommen, die den Wünschen der Bevölkerung des Landes entsprechen kann."

