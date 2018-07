Seoul (AFP) Trotz zur Beruhigung der Lage angesetzter Gespräche ist keine Entspannung zwischen Nordkorea und Südkorea in Sicht. Südkoreas Staatschefin Park Geun Hye machte am Montag in Seoul eine Entschuldigung des Nordens zur Voraussetzung für die Beendigung einer Propagandaaktion ihres Landes an der Grenze zu Nordkorea. Sie erwarte eine "klare Entschuldigung" aus Pjöngjang, erklärte Park. Nordkoreas kommunistische Führung müsse außerdem dafür sorgen, dass es "keine weiteren Provokationen" mehr gebe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.