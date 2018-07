Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Montag vorgezogene Parlamentswahlen ausgerufen. Da die Regierungsbildung nach der Wahl am 7. Juni gescheitert sei, werde erneut gewählt, erklärte der Pressedienst des Staatschefs nach einem Treffen Erdogans mit Parlamentspräsident Ismet Yilmaz. Ein Termin wurde noch nicht offiziell mitgeteilt, Erdogan hatte aber bereits am Freitag den 1. November als sein Wunschdatum genannt.

