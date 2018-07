New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat sich am Montag erstmals mit Gewalttaten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gegen Homosexuelle befasst. Bei dem informellen Treffen berichteten Betroffene aus dem Irak und Syrien, die wegen ihrer sexuellen Orientierung bedroht wurden. Auch die Leiterin der Internationalen Kommission für die Rechte von Schwulen und Lesben, Jessica Stern, sollte das Wort ergreifen.

