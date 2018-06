Washington (AFP) Nach zwei Wochen Sommerurlaub auf der schicken Insel Martha's Vineyard ist US-Präsident Barack Obama zur Arbeit zurückgekehrt. Obama landete am Sonntagabend mit seiner Frau Michelle und den beiden Töchtern Malia und Sasha mit der Präsidentenmaschine Air Force One in Washington. Seinen letzten Tag an der Atlantikküste im Bundesstaat Massachusetts verbrachte er wie die meisten Tage zuvor mit seinem Lieblingssport Golf. Auf den Präsidenten wartet im September ein vollgepackter Terminkalender mit Besuchen von Chinas Präsident Xi Jinping und Papst Franziskus.

