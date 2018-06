Caracas (AFP) Bei einem Brand in einem Altenheim in Venezuela sind am Sonntag acht Menschen ums Leben gekommen. Der Bürgermeister des Viertels Chacao der Hauptstadt Caracas, Ramón Muchacho, sprach von "einem Wunder", dass es nicht mehr Opfer gab. Demnach wurden 30 Bewohner von Feuerwehrleuten mit der Unterstützung von Anwohnern aus den Flammen gerettet. Drei ältere Menschen seien aber verbrannt und fünf weitere erstickt, sagte Muchacho. Zehn Menschen würden wegen Rauchvergiftung behandelt, seien aber nicht in Lebensgefahr.

