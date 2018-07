Stuttgart (dpa) - Köln hat Stuttgart einer Studie zufolge als Stadt mit den längsten Staus abgelöst. Laut der Studie des Verkehrsdatenanbieters Inrix verbrachten Autofahrer 2014 in Köln 65 Stunden im Stau - 9 Stunden mehr als im Vorjahr. Stuttgart blieb knapp dahinter mit einem Plus von 60 auf 64 Stunden. Damit habe Köln Stuttgart zum ersten Mal seit Jahren als Stadt mit den meisten Staus in diesen Regionen abgelöst. Eher wenig Zeit verloren Verkehrsteilnehmer mit 20 Stunden danach in Augsburg in Bayern.

