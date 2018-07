Brüssel (AFP) Nach dem Angriff in einem Thalys-Schnellzug auf dem Weg nach Paris hat es in Brüssel zwei Razzien gegeben. Die Durchsuchungen fanden am Montagabend im Stadtteil Molenbeek-Saint-Jean statt, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in Brüssel mitteilte. Niemand sei festgenommen worden, nur einige Gegenstände wurden von den Ermittlern zur Untersuchung mitgenommen, erklärte die Behörde.

