Santiago (AFP) 73 chilenische Bergarbeiter haben sich im Kampf um die Auszahlung ausstehender Löhne in 900 Metern Tiefe verschanzt. "Sie haben die Zugänge versperrt, sie haben sie einstürzen lassen, so dass es unmöglich ist, sie zu erreichen", sagte der Chef der örtlichen Bergbaugewerkschaft, Luis Chandía, am Montagabend (Ortszeit). Die Streikenden seien von der Außenwelt abgeschnitten und verweigerten die Annahme von Lebensmitteln und Wasser.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.