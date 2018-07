Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein Patent des US-Technologieriesens Apple für die Entsperrung von Touchscreens für nichtig erklärt. Apple habe lediglich bestehende Problemlösungen in naheliegender Weise weiterentwickelt, befanden die Karlsruher Richter in ihrem am Dienstag verkündeten Urteil. (Az: X ZR 110/13)

