Rennes (AFP) Vor der nordfranzösischen Atlantikküste ist am Dienstag ein Segler aus Deutschland ertrunken. Der 67-Jährige stürzte am frühen Nachmittag bei stürmischer See vor dem bretonischen Morbihan von seinem Segelschiff, wie die Behörden mitteilten. Als er aus dem Wasser gezogen wurde, seien die Wiederbelebungsversuche vergeblich gewesen.

