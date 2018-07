Berlin (AFP) Die meisten Autos auf deutschen Straßen bleiben auch im kommenden Jahr in ihrer derzeit aktuellen Typklasse für die Kfz-Haftpflichtversicherung. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Dienstag in Berlin mit. Nach der neuen Typenstatistik der Branche ändere sich für 70 Prozent der hierzulande zugelassenen Fahrzeuge nichts. Etwa 14 Prozent würden ab 2016 niedriger eingestuft, rund 16 Prozent höher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.