Paris (AFP) Nach Konjunkturspritzen der chinesischen Zentralbank haben die europäischen Börsen ihre Verluste vom Vortag weitgehend wettgemacht. Die Notenbank in Peking senkte am Dienstag die wichtigsten Leitzinsen und den Mindestreservesatz für Geschäftsbanken, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Der Dax legte fast fünf Prozent zu, an der Börse in Shanghai setzte sich das Debakel nach dem schwarzen Montag dennoch fort.

