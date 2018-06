Jena (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) dringt darauf, die Forschungsförderung in Deutschland weiter zu verstärken. "Jeder Euro in Forschung und Entwicklung ist gut investiert", sagte Gabriel am Dienstag im thüringischen Jena. Besonders in Spitzenforschungseinrichtungen sei "jeder Euro gut angelegt", hob der Minister nach einem Besuch des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena hervor.

