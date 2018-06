Potsdam (AFP) Ein vermutlich durch Brandstiftung entstandenes Feuer hat in Nauen in Brandenburg eine geplante Notunterkunft für Flüchtlinge zerstört. Bereits kurz nach dem Entdecken des Feuers in der Nacht zum Dienstag habe das bisher als Turnhalle eines Oberstufenzentrums benutzte Gebäude in voller Ausdehnung gebrannt, weshalb sich die Feuerwehr zum kontrollierten Abbrennen entschlossen habe, sagte eine Polizeisprecherin in Potsdam. Wegen der raschen Ausbreitung des Feuers in dem noch leerstehenden Gebäude gehe die Feuerwehr von Brandstiftung aus.

