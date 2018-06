Kiew (AFP) Die EU ist nach Angaben der ukrainischen Regierung bereit, ihren Kurs gegenüber Moskau bei Verstößen gegen die Friedensvereinbarung von Minsk zu verschärfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef François Hollande hätten bei ihrem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko in Berlin "rote Linien" festgelegt, welche die prorussischen Rebellen nicht überschreiten dürften, sagte der ranghohe Regierungsvertreter Konstantin Jelisejew am Dienstag in Kiew.

