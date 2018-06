Berlin (dpa) - Die SPD-Zentrale in Berlin erhält massenhaft rassistische Hassmails und beleidigende Anrufe. Sogar eine Bombendrohung hat es am Nachmittag gegeben. SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi geht davon aus, dass die Welle von Pöbeleien mit dem Besuch von Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel in der Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Heidenau im Zusammenhang steht. Seitdem werde das Willy-Brandt-Haus mit menschenverachtenden Kommentaren überschwemmt. Gabriel hatte rechtsextreme Randalierer als "Pack" bezeichnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.