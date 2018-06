Lille (AFP) Bei einer Schießerei in Nordfrankreich sind am Dienstag vier Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt worden. Die Schießerei ereignete sich in einem Lager von Sinti und Roma in der Gemeinde Roye, wie die Präfektur des Département Somme mitteilte. Die Todesopfer seien ein Polizist sowie drei Mitglieder einer Familie. Auch der Schütze sowie ein weiterer Polizist erlitten schwere Verletzungen.

