Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen und der unter Trainer Viktor Skripnik aussortierte Mittelfeldspieler Ludovic Obraniak gehen offenbar bald getrennte Wege. Israels zwölfmaliger Meister Maccabi Haifa teilte am Dienstag mit, man habe mit Werder Einigkeit über einen Transfer des 30 Jahre alten polnischen Nationalspielers erzielt. Obraniak werde am Mittwoch in Israel zum Medizincheck erwartet, hieß es weiter.

Der in Frankreich geborene Mittelfeldspieler war im Januar 2014 an die Weser gewechselt, jedoch nicht über zwölf Bundesligaspiele (ein Tor) unter Skripniks Vorgänger Robin Dutt hinausgekommen. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison spielte Obraniak bereits zur Leihe für den türkischen Erstligisten Rizespor.