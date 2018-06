Hamburg (SID) - Sechs Tage vor dem Ende der Sommertransferperiode hat Fußball-Bundesligist Hamburger SV einen Großverdiener von der Gehaltsliste bekommen. Der tschechische Nationalspieler Petr Jiracek (29) kehrt in seine Heimat zu Sparta Prag zurück. Dies gab der tschechische Vizemeister am Dienstag bekannt. Der HSV hatte zuvor intensive Verhandlungen bestätigt, am Vormittag hatte Jiracek den Medizincheck absolviert.

Jiracek, der in den Planungen von Trainer Bruno Labbadia keine Rolle mehr spielte, unterschrieb bei Sparta einen Vertrag bis 2019. Über die Höhe der Ablöse wurde nichts bekannt, Jiracek war in der Hansestadt noch bis zum Saisonende gebunden.

Der HSV teilte zudem mit, dass die Mittelfeldakteure Kerem Demirbay und Mohamed Gouaida am Dienstag vom Training freigestellt, um Verhandlungen mit interessierten Vereinen zu führen. Bei den jeweils 22 Jahre alten Talenten machte der Klub keine Angaben zu den interessierten Vereinen, sprach in beiden Fällen aber von "finalen Gesprächen über eine Ausleihe von einem Jahr".

Am Montag berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass Zweitligist Fortuna Düsseldorf vor einer Leihe Demirbays stehen soll. An Gouaida soll laut den Badischen Nachrichten der Karlsruher SC großes Interesse zeigen, in der Relegation der Vorsaison noch knapp geschlagener Gegner des HSV.