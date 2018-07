Hamburg (dpa) - Der Wechsel des tschechischen Fußball-Nationalspielers Petr Jiracek vom Hamburger SV zu Sparta Prag ist perfekt. Der 29-Jährige habe den Medizincheck bestanden und einen Vierjahresvertrag unterzeichnet, teilte Sparta mit.

Jiracek soll den derzeit verletzten Lukas Vacha im defensiven Mittelfeld ersetzen. Er war im August 2012 für vier Millionen Euro Ablöse vom VfL Wolfsburg zum HSV

Der Hamburger SV leiht zudem Mittelfeldspieler Kerem Demirbay für ein Jahr an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf aus. Wie die Hanseaten via Twitter mitteilten, gibt es in dem Vertrag keine Kaufoption für den 22-Jährigen. In der vergangenen Saison war der U21-Nationalspieler vom HSV an den 1. FC Kaiserslautern abgegeben worden. Auch für Mittelfeldakteur Mohamed Gouaida wird noch ein Club für eine Ausleihe gesucht.

Seinen Willen, sich beim HSV wieder für die Stammelf zu empfehlen, unterstrich Pierre-Michel Lasogga. "Ich glaube, es gibt keinen Spieler auf Welt, der gern auf der Bank sitzt. Manchmal muss man die Sachen akzeptieren. Ich muss einfach Gas geben", sagte der Stürmer dem TV-Sender Sky Sport News HD. Zu Spekulationen um einen Abschied meinte er: "Ich habe einen Vertrag in Hamburg, ich fühle mich superwohl hier." Die Fans und die Mitarbeiter im Verein ständen voll hinter ihm.

Mitteilung Sparta Prag

Mitteilung Fortuna Düsseldorf