Bogotá (AFP) Der nächste Film von Tom Cruise spielt offenbar im Milieu des Medellin-Kartells, Kolumbiens berüchtigter Drogenbande aus den 80er und 90er Jahren. Nach der zweitgrößten kolumbianischen Stadt Medellin, die damals durch das gleichnamige Kartell zu trauriger Berühmtheit gelangte, reiste der 53-jährige US-Schauspieler und Produzent zu weiteren Dreharbeiten in ein abgelegenes Gebiet im Amazonas weiter. Cruise arbeite dort an einem Film über das Leben eines der Piloten von Drogenboss Pablo Escobar, sagte der Vertreter eines kolumbianischen Dschungel-Bataillons, Cristian Javier Caballero, am Montag.

