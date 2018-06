Spa-Francorchamps (dpa) - Nach seiner heftigen Reifen-Schelte an Pirelli beim Formel-1-Rennen von Belgien hat Ferrari-Pilot Sebastian Vettel seine Rennstrategie verteidigt. Das Team und er hätten sich gemeinsam für diese Strategie entschieden. Er stehe hinter dem Team und das Team stehe hinter ihm, so Vettel. Die Strategie sei zu keinem Zeitpunkt riskant gewesen. Am Ferrari Vettels war am Sonntag in der vorletzten Runde der rechte Hinterreifen geplatzt. Vettel war mit einer mutigen Ein-Stopp-Strategie unterwegs und hatte mit den neuen Reifen schon 28 Runden gefahren.

