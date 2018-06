SC Paderborn verliert erneut - 0:1 in Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat die Krise des Bundesliga-Absteigers SC Paderborn mit einem Heimsieg verschärft. Die Lauterer gewannen am Montagabend in der 2. Fußball-Bundesliga vor 27 803 Zuschauern mit 1:0 (1:0). Mannschaftskapitän Chris Löwe verwandelte in der 15. Minute einen Foulelfmeter für die Gastgeber. Moritz Stoppelkamp hatte den Lauterer Ruben Jenssen an der Torauslinie gefoult. In einem durchwachsenen Spiel lief der SC Paderborn dem Rückstand in der zweiten Hälfte vergeblich hinterher. Nach nur einem Sieg aus vier Spielen stehen die Paderborner als Tabellen-15. nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Der 1. FC Kaiserslautern belegt den vierten Rang.

Deutsche Hockey-Damen haben bei EM Halbfinal-Einzug sicher

London (dpa) - Deutschlands Hockey-Damen stehen bei der Europameisterschaft in London sicher im Halbfinale. Zwei Tage nach dem 4:0-Auftakterfolg über Italien kam die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders am Montagabend beim knappen, aber verdienten 2:1 (1:0) gegen Schottland zum zweiten Sieg. Die Hamburgerinnen Eileen Hoffmann (18.) und Marie Mävers (42.) erzielten die Tore für die DHB-Auswahl. Gruppengegner England gewann im Anschluss mit 2:0 gegen Italien und zog damit nach Punkten mit der deutschen Mannschaft gleich. Im letzten Gruppenspiel am Mittwoch kämpfen Deutschland und England um den Gruppensieg.

Wieder kein Sieg für Podolski und Galatasaray

Istanbul (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg mit Galatasaray Istanbul. Seine Mannschaft verlor am Montagabend in der türkischen Süper Lig gegen Osmanlispor mit 1:2 (1:1). Nach zwei Spielen steht Galatasaray nur auf Platz 13. Serdar Deliktas (30. Minute) erzielte in der ersten Halbzeit die Führung für die Gäste. Nach dem Ausgleich von Selcuk Inan (41.) gelang Gabriel Torje (50.) die erneute Führung für den Außenseiter. Galatasaray warf anschließend alles nach vorne, der 20-malige türkische Meister vergab aber etliche Großchancen. Auch Podolski hatte den Ausgleich mehrere Male auf dem Fuß.

Stabhoch-Silber für Titelverteidiger Holzdeppe - Barber siegt

Peking (dpa) - Shawnacy Barber hat Raphael Holzdeppe vom LAZ Zweibrücken als Weltmeister im Stabhochsprung entthront. Der 21-jährige Kanadier gewann am Montag bei der Leichtathletik-WM in Peking erstmals Gold. Titelverteidiger Holzdeppe holte Silber. Er übersprang ebenso wie Barber 5,90 Meter, allerdings erst im dritten Versuch. Barber hatte die Höhe auf Anhieb überwunden. Bronze ging an die höhengleichen Polen Piotr Lisek und Paweł Wojciechowski sowie an Renaud Lavillenie (5,80). Dem Olympiasieger aus Frankreich blieb damit erneut ein WM-Titel verwehrt. Der Seriensieger war als Favorit und Jahresbester mit einer Vorleistung von 6,05 Metern angereist.

Hertha bestätigt: Talent Stark bekommt Vertrag bis 2019

Berlin (dpa) - Talent Niklas Stark hat bei Hertha BSC einen Vertrag bis 2019 unterzeichnet. Das bestätigte der Berliner Fußball-Bundesligist am Montag. Niklas Stark sei ein junger, sehr veranlagter Spieler mit viel Perspektive, erklärte Hertha-Manager Michael Preetz. Der 20 Jahre alte Defensiv-Spezialist Stark soll für eine Ablösesumme von etwa drei Millionen Euro nach Berlin kommen. Stark hatte am Sonntag beim 1:2 in Bochum noch für Nürnberg gespielt und war der beste Akteur der Franken. Stark sagte, mit dem Wechsel zu Hertha BSC und der Rückkehr in die Bundesliga erfülle sich ein Traum.

1899 Hoffenheim verpflichtet Chilenen Vargas bis 2019

Zuzenhausen (dpa) - 1899 Hoffenheim hat die Verpflichtung des chilenischen Fußball-Nationalspielers Eduardo Vargas perfekt gemacht. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, erhält der 25 Jahre alte Angreifer einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2019. Der 48-malige Auswahlspieler stand seit 2012 beim SSC Neapel unter Vertrag, war allerdings zuletzt erst an den FC Valencia und in der vorigen Saison an die Queens Park Rangers in England ausgeliehen. Der Torschützenkönig der Copa América, der mit Gastgeber Chile auch den Titel holte, hatte am Samstag bereits den Medizincheck bestanden.

Degenkolb verpasst Etappensieg bei Vuelta - Sagan gewinnt

Málaga (dpa) - Sprint-Spezialist John Degenkolb hat den Sieg auf der dritten Etappe der Vuelta knapp verpasst. Der deutsche Radprofi musste am Montag bei der Spanien-Rundfahrt im Schlussspurt auf dem 158,4 Kilometer langen Teilstück von Mijas nach Málaga dem Tagessieger Peter Sagan den Vortritt lassen. Der slowakische Radprofi zog auf den letzten Metern noch an dem Deutschen und dem Zweitplatzierten Nacer Bouhanni aus Frankreich vorbei. An der Gesamtwertung änderte das Ergebnis nichts. Der Kolumbianer Esteban Chaves trägt nach wie vor das Rote Trikot des Gesamtführenden.