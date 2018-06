Kathmandu (AFP) Bei neuen Protesten gegen die geplante Verfassungsänderung in Nepal ist am Dienstag ein Demonstrant erschossen worden. Sicherheitskräfte hätten in der Stadt Gaur im südlichen Bezirk Rautahat zunächst mit Tränengas und dann auch mit scharfer Munition geschossen, sagte der Bezirkschef Madan Bhujel der Nachrichtenagentur AFP. Einer der rund 150 Demonstranten wurde getroffen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

