Köln (SID) - Bei der Leichtathletik-WM in Peking sind am Dienstag drei Diskuswerferinnen die einzigen Medaillenhoffnungen des deutschen Teams. Julia Fischer, Nadine Müller und Shanice Craft treten im Finale an. Über 1500 m hat Weltrekordlerin Genzebe Dibaba aus Äthiopien ihren großen Auftritt. Erst im Juli hatte sie sensationell die 22 Jahre alte Bestmarke der Chinesin Qu Yunxia geknackt. Außerdem fallen bei den Männern Entscheidungen im Weitsprung, über 400 m Hürden und über 800 m.

Für Herren-Olympiasieger Deutschland steht bei der Hockey-EM in London nach der vorzeitigen Qualifikation für das Halbfinale das letzte Gruppenspiel auf dem Programm. Ab 12.00 Uhr trifft die Mannschaft von Bundestrainer Markus Weise im letzten Formtest für die Vorschlussrunde auf Frankreich.