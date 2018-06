Johannesburg (AFP) Zweieinhalb Jahre nach dem grausamen Tod eines mosambikanischen Taxifahrers in Südafrika sind acht beteiligte Polizisten wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Ein Richter in Pretoria sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der damals 27-jährige Mido Macia von der Polizei massiv "angegriffen" wurde. "Alle acht Angeklagten" seien des Mordes schuldig. Das Strafmaß soll im September verkündet werden - den Beamten drohen mindestens 15 Jahre Haft.

