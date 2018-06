Röszke (AFP) Kurz vor der Fertigstellung eines Grenzzauns zur Abschreckung von Flüchtlingen sind fast 2100 Menschen über Serbien in das EU-Land Ungarn eingereist. Genau 2093 Flüchtlingen sei am Montag nahe des südungarischen Dorfs Röszke der Grenzübertritt nach Ungarn gelungen, teilte die ungarische Polizei am Dienstag mit. Das sei bislang die höchste Zahl an einem einzigen Tag, hieß es.

