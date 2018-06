Washington (AFP) Gut ein Jahr nach den tödlichen Schüssen eines weißen Polizisten auf den schwarzen Jugendlichen Michael Brown hat ein Richter der US-Kleinstadt Ferguson eine umfassende Reform des örtlichen Justizapparats angeordnet. Der im Juni neu ernannte schwarze Richter Donald McCullin verfügte am Montag (Ortszeit) unter anderem, alle bis zum 31. Dezember 2014 ausgestellten Haftbefehle zurückzuziehen. Er ordnete zudem an, Beschuldigten neue Gerichtstermine zu geben und Verurteilten die Möglichkeit zu eröffnen, Geldbußen in Raten zu zahlen oder durch Sozialdienste abzuarbeiten.

