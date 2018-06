Washington (AFP) Zweieinhalb Jahre nach der mutmaßlichen Ermordung mehrerer Zivilisten in Afghanistan startet das US-Verteidigungsministerium die Ermittlung zu einer möglichen Beteiligung einer US-Sondereinheit an dem Verbrechen neu. "Informationen und Fährten erfordern zusätzliche Untersuchungen", erklärte Chris Grey, Sprecher der US-Heeresermittler CID, am Dienstag in Washington. Das neue Verfahren soll ans Licht bringen, ob Elitesoldaten der Green Berets von der Folter und Ermordung mehrerer Afghanen im Winter 2012/2013 im Berzik Nerkh westlich von Kabul wussten oder sogar beteiligt waren.

