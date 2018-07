Washington (AFP) Vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts in der Ostukraine wollen die USA ultramoderne Kampfflugzeuge vom Typ F-22 Raptor in Europa stationieren. "Wie werden sehr bald F-22 in Europa stationieren, um den Forderungen des Militärkommandos vor Ort zu entsprechen und im Rahmen unserer Initiative zur Unterstützung der Europäer", sagte Deborah Lee James von der US-Luftwaffe am Montag bei einer Pressekonferenz in Washington. Die F-22-Piloten könnten dann gemeinsam mit Piloten anderer Nato-Staaten trainieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.