Kabul (AFP) In Afghanistan sind am Mittwoch zwei Nato-Soldaten bei einem sogenannten Insider-Angriff getötet worden. Zwei Männer in afghanischen Militäruniformen hätten die Nato-Soldaten auf einem Stützpunkt im Süden des Landes erschossen, teilte das Militärbündnis mit.

