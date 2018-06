Santiago de Chile (AFP) Nach Zugeständnissen seitens der Regierung haben mehr als 70 unter Tage streikende Bergarbeiter in Chile ihren Protest beendet. Die insgesamt 73 Kumpel verließen am späten Dienstagabend die Kohlemine Santa Ana im Zentrum des Landes, wie auf Bildern des TV-Senders Chilevisión zu sehen war. Sie schwenkten eine chilenische Flagge und wurden am Eingang der Mine von ihren jubelnden Kollegen empfangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.