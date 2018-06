Berlin (AFP) Die Bahnhöfe des Jahres liegen im hessischen Marburg und im Thüringer Schiefergebirge. Die Allianz pro Bahn zeichnete am Mittwoch in Berlin den Marburger Bahnhof in der Kategorie "Alltagsmobilität" aus, die Tal- und Bergstation der Oberweißbacher Bergbahn in Thüringen wurden als beste Tourismusbahnhöfe prämiert. Die Jury lobte den Marburger Bahnhof und seinen für den Durchgangsverkehr gesperrten Vorplatz für ihre Barrierefreiheit und die "Abkehr von der autogerechten Stadt".

