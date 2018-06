Bremen (AFP) Gutes Ende einer dramatischen Fluchtgeschichte: Mit Hilfe der Bremer Polizei hat ein zehnjähriger Bürgerkriegsflüchtling aus Syrien seinen älteren Bruder wiedergefunden, der ihm als einzige Bezugsperson noch verblieben war. Wie die Beamten am Mittwoch in der Hansestadt mitteilten, waren die Geschwister bei ihrer Bahnreise durch Deutschland beim Umsteigen am Würzburger Hauptbahnhof in einem hektischen Moment getrennt worden, weil der Kleine versehentlich in den falschen Zug stieg.

