München (AFP) Mit einem "eintägigen Friedensangebot" ist die US-Fastfoodkette Burger King bei ihrem Dauerkonkurrenten McDonald's ins Leere gelaufen. Burger King schlug McDonald's am Mittwoch vor, zum Weltfriedenstag am 21. September "alle Differenzen beiseite zu legen" und einen Tag lang in Atlanta - der geografischen Mitte der beiden Unternehmenszentralen - gemeinsam den "McWhopper" zu verkaufen. McDonald's-Chef Steve Easterbrook entgegnete auf Facebook, dies sei eine "großartige Idee". Beide Marken könnten aber "etwas größeres unternehmen, um etwas zu verändern". Die Konkurrenz der beiden Ketten sei mit den "Umständen von echtem Schmerz und Leiden im Krieg" nicht zu vergleichen.

