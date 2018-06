Berlin (AFP) Angesichts der entscheidenden Phase in den Verhandlungen über ein neues europäisches Datenschutzrecht fordern die deutschen Datenschutzbeauftragten eine Reihe von Nachbesserungen. Es gebe "kranke Punkte" bei der Datenschutz-Grundverordnung, "die noch korrekturbedürftig sind", sagte Michael Ronellenfitsch, derzeit Vorsitzender der Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern, am Mittwoch in Berlin.

