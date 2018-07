Berlin (AFP) Auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin ist am Mittwoch eine Sporthalle abgebrannt. Die Halle liege rund 200 Meter von einem Gebäude einer größeren Flüchtlingsunterkunft entfernt, teilte der Senat für Gesundheit und Soziales mit. Insgesamt würden auf dem Gelände der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik rund 900 Flüchtlinge in vier Häusern leben. Die Brandursache sei noch unklar. Medienberichten zufolge war die Halle auch für Sport mit Flüchtlingskindern genutzt worden. Laut dem Berliner Senat war sie aber nie als zusätzliche Flüchtlingsunterkunft vorgesehen.

