Berlin (AFP) Angesichts steigender Gesundheitskosten und einem erwarteten Minus bei den Krankenkassen wird der Ruf nach einer stärkeren Belastung der Arbeitgeber lauter. Wenn allein die Arbeitnehmer die Zusatzkosten tragen müssten, dann sei das ungerecht, sagte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssten wieder zu gleichen Teilen zu den Krankenkassen beitragen. "Da sind wir in der Bringschuld", mahnte Lauterbach an den Koalitionspartner Union gerichtet.

