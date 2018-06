Berlin (AFP) Angesichts steigender Flüchtlingszahlen und Angriffen auf Asylbewerberunterkünfte wird in der kommenden Woche der Innenausschuss des Bundestags aller Voraussicht in einer Sondersitzung über die Lage beraten. Die Koalitionsfraktionen beantragten ein Treffen des Gremiums, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Koalitionskreisen erfuhr.

