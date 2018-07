Berlin (AFP) Bei der größten Luftlandeübung in Europa seit dem Ende des Kalten Kriegs sind am Mittwoch im Rahmen eines Manövers im oberpfälzischen Hohenfels mehr als tausend Fallschirmjäger samt Ausrüstung vom Himmel geschwebt. Unter Führung der US-Armee absolvierten sie die Sprünge auf deren dortigem Truppengelände. Insgesamt nehmen an dem Manöver namens Swift Response (schnelle Reaktion) vom 17. August bis zum 13. September mehr als 4800 Soldaten aus elf Nato-Staaten teil.

