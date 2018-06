Berlin (AFP) Der starke Ölpreisverfall macht sich langsam an der Tankstelle bemerkbar: Der Preis für einen Liter Super E10 ging im bundesweiten Durchschnitt um 3,7 Cent im Vergleich zur Vorwoche zurück und liegt jetzt bei 1,363 Euro, wie der Autofahrerclub ADAC am Mittwoch in München mitteilte. Auch der Preis für einen Liter Diesel ging demnach zurück. Er liegt jetzt bei 1,22 Euro und damit 2,2 Cent niedriger als vergangene Woche. Ein weiterer Grund für die fallenden Spritpreise sei der deutlich stärkere Dollar, erklärte der ADAC.

