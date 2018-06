Berlin (AFP) Angesichts der wachsenden Flüchtlingszahlen in Deutschland will Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) den Bundesfreiwilligendienst ausbauen. "Mein Vorschlag ist, dass wir ein Sonderprogramm aufstellen für 5000 zusätzliche Freiwillige", sagte Schwesig am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. Die Kosten für die zusätzlichen Freiwilligen bezifferte die Ministerin auf 21,5 Millionen Euro. Schwesig sagte, die Koalitionspartner CDU und CSU unterstützten ihren Vorschlag. Sie sei deshalb "sehr zuversichtlich", dass das Sonderprogramm zügig verabschiedet werden könne.

