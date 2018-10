Istanbul (AFP) Die Türkei wirft den Herkunftsländern von ausländischen Mitgliedern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Versagen beim Umgang mit IS-Rückkehrern vor. Wenn die Türkei ausländische IS-Mitglieder festnehme und abschiebe, würden viele in ihren Heimatländern wieder auf freien Fuß gesetzt, kritisierte Außenminister Mevlüt Cavusoglu laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstagabend in einer Fernsehsendung. Anschließend tauchten dieselben IS-Mitglieder dann erneut an türkischen Flughäfen und an der türkisch-syrischen Grenze auf.

