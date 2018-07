Berlin (AFP) Österreichs Außenminister Sebastian Kurz hat Griechenland vorgeworfen, Flüchtlinge ungehindert über die Balkanstaaten in Richtung Mittel- und Nordeuropa reisen zu lassen. Solange Griechenland nichts anderes tue, "als Flüchtlinge weiterzuwinken, werden wir in Deutschland, in Österreich, in Schweden stetig steigende Zahlen haben, und das werden wir auf Dauer nicht bewältigen können", sagte Kurz am Mittwoch den ARD-"Tagesthemen". Auf der Flüchtlingsroute über den westlichen Balkan sei "dringend ein gesamteuropäisches Vorgehen" nötig, da kein Land das Problem allein lösen könne.

