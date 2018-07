Berlin (AFP) Die deutschen Werften standen Ende 2014 im Vergleich zum Vorjahr wirtschaftlich besser da. Wie aus einem Bericht der Bundesregierung an den Bundestag hervorgeht, der am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde, sank die Zahl der Aufträge zwar von 49 auf 40, ihr Gesamtwert lag mit 10,8 Milliarden Euro dennoch höher als 2013 mit 9,1 Milliarden Euro. Die Werften steigerten ihren Umsatz um 28 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich um sechs Prozent auf gut 17.800.

