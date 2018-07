Köln (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen startet mit zwei Länderspielen gegen Gastgeber Tschechien in die neue Saison. Die Begegnungen finden am Freitag (17.00 Uhr) und Samstag (11.00 Uhr) in Sokolov statt.

"Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit haben, diese beiden Länderspiele zusätzlich zum Rahmenspielplan zu absolvieren. Auch wenn unser Kader auf den Stammplätzen etwas verändert sein wird, fahren wir nach Tschechien, um zu gewinnen", sagte Frauen-Bundestrainer Benjamin Hinterstocker.