Paris (AFP) Die europäische Grenzschutzagentur Frontex hat fehlende Mittel bei ihrem Flüchtlings-Einsatz in Griechenland beklagt. Trotz Aufrufen an die Mitgliedstaaten habe die Behörde noch nicht alle notwendigen "operativen Mittel" erhalten, sagte Frontex-Chef Fabrice Leggeri am Mittwoch im französischen Radiosender France Inter. Für die griechischen Inseln benötige Frontex Flugzeuge und Schiffe, vor allem aber Grenzschützer, um die Personalien der Flüchtlinge aufzunehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.