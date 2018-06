Berlin (dpa) - Bilder rechtsextremer Ausschreitungen gegen Asylbewerber und ihre Unterkünfte bestimmen derzeit die Schlagzeilen. Zugleich erlebt Deutschland eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Was sich Menschen einfallen lassen, um Flüchtlingen zu helfen:

DEUTSCHBUCH: Zwei ehemalige Schulleiter aus Schwaben wollten Flüchtlingen Sprachunterricht geben, fanden aber keine speziellen Unterrichtsmaterialien. Sie entwickelten kurzerhand ein eigenes Arbeitsheft und ließen es drucken. Das Ergebnis: Schon nach etwas mehr als einem Monat wurde vom "Deutschkurs für Asylbewerber - Thannhauser Modell" die dritte Auflage gedruckt.

EIN DORF WILL MEHR FLÜCHTLINGE: Hier gibt es nicht zu viele Flüchtlinge, sondern aus Sicht einer Initiative zu wenige: Der Ort Münster-Sarmsheim in Rheinland-Pfalz bemühte sich, Flüchtlinge aufnehmen zu können - das war ursprünglich nicht geplant. Die Initiative "Willkommen in MüSa" organisierte Wohnungen und Möbel. Mitgründer Roland Beek: "Wir machen halt das, was wir können."

FAHRRÄDER: Zwei junge Ingenieure gründeten 2012 in Karlsruhe das Projekt "Bikes without Borders". Flüchtlinge können neben der Erstaufnahmestelle gebrauchte Fahrräder bekommen, die gespendet und von Ehrenamtlichen repariert wurden. Bis vor einigen Monaten wurden die Räder verliehen; inzwischen werden sie für zehn Euro verkauft und müssen nicht mehr zurückgebracht werden. "Die Nachfrage hat enorm zugenommen", sagte am Dienstag Mitinitiator Tobias Fleiter.

FUSSBALLVEREIN: Gerade erst hat Deutschlands erste reine Flüchtlingsmannschaft "Welcome United 03" in Potsdam den Liga-Spielbetrieb aufgenommen. Der Verein SV Babelsberg 03 hat das Team als dritte Herrenmannschaft angemeldet.

GARTEN: In Berlin legen Helfer zusammen mit Flüchtlingen bewegliche Hochbeete an - sie nennen das "mobile Seelengärten". "Wir verstehen den Garten als Gegenpol zu den schrecklichen Erfahrungen, die viele Flüchtlinge gemacht haben", erläuterte Traumatherapeutin Tina Diest, die die Gartenprojekte begleitet, vor rund zwei Wochen.

HILFE BEIM EINKAUF: Die Freiwilligenagentur in Halle verzeichnet seit Mai einen enormen Anstieg an Angeboten, um Flüchtlingen im Alltag zu helfen. "Wir haben alle Hände voll zu tun", sagte eine Sprecherin. Die Angebote: Sprache lernen, Begleitung beim Einkaufen ("Warum braucht man einen Chip am Einkaufswagen?"), Arzt- und Behördenbesuche, Umzug samt Installation von Waschmaschinen.

INTERNET: Nach Recherchen des Blogs "Netzpolitik.org" stellen nur etwa 15 Prozent der Flüchtlingsunterkünfte Internetzugänge. Die Daten seien nicht vollständig, heißt es, viele Behörden hätten keinen umfassenden Überblick. Initiativen wie "Freifunk Dortmund" oder "Refugees Online" nehmen die Sache in die Hand. Sie bringen Flüchtlinge ins Netz, damit sie etwa ihre Familie sprechen können.

ONLINE CHALLENGE: Fernsehköchin Sarah Wiener verteilte bei der "Welcome Challenge" Essen an Flüchtlinge. Die Aktion funktioniert ähnlich wie die "Ice Bucket Challenge": Im Internet veröffentlicht man Bilder und nominiert weitere Kandidaten, die mitmachen sollen.

PATENSCHAFTEN: Flüchtlingsfamilien haben im rheinland-pfälzischen Jugenheim einen Paten. Eine Initiative mit dem Motto "Willkommen im Dorf" kümmert sich um 40 Flüchtlinge, die in einem umgebauten Pfarrhaus leben. Ehrenamtlich Paten gibt es auch andernorts.

SPORTTRAINING: Amateurboxerin Lina Schönfeld trainiert in Braunschweig Flüchtlinge. Einmal pro Woche kommen junge Männer aus den umliegenden Unterkünften, um beim Boxen zu schwitzen. "Tendenziell wird die Gruppe immer größer", sagt die 28-Jährige. Die Teilnehmer zählen auf Deutsch und erhalten kleine Anweisungen.

THEATER: Syrische Flüchtlinge stehen im hessischen Biedenkopf auf einer Bühne. Noch bis Anfang September wird dort ein Stück über einen legendären Postraub gezeigt. Die fünf Flüchtlinge hoffen, so ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen. Und sind stolz auf das Vertrauen, das die Regisseurin in sie setzt, wie einer von ihnen berichtet.

WG-BÖRSE FÜR FLÜCHTLINGE: Die Berliner Initiative "Flüchtlinge Willkommen" vermittelt WG-Zimmer an Flüchtlinge. Schon 80 Mal hat das bundesweit geklappt, heißt es auf der Homepage. Finanziert werden die Zimmer über Spenden oder mit staatlichem Geld.

WISSENSCHAFT: Frankfurter Studentinnen wollen Flüchtlingen mit akademischem Hintergrund Orientierung im Wissenschaftsbetrieb geben. Mit ihrer Organisation Academic Experience Worldwide vermitteln sie dazu unter anderem Tandempartner. Sie wollen dem Klischee vom "armen, ungebildeten Flüchtling" entgegenwirken, sagen die Initiatorinnen.

ZUHAUSE: Die Familie des Bundestagsabgeordneten Martin Patzelt (CDU) nahm zwei Flüchtlinge aus Eritrea bei sich auf. Der ehemalige Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) wirbt dafür, sich stärker für Flüchtlinge zu engagieren. Drohungen wurden für ihn trauriger Alltag. "Täglich bekomme ich E-Mails mit Beleidigungen. Manchmal sind sogar Morddrohungen darunter", erzählte der Politiker Anfang August.

