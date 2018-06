Köln (SID) - Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase hat sich Dynamo Dresden an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga gesetzt. Durch zwei späte Kopfballtore von Michael Hefele (85.) und Giuliano Modica (87.) bezwangen die Sachsen am fünften Spieltag den Halleschen FC mit 3:2 (1:1) und lösten den Aufsteiger 1. FC Magdeburg als Spitzenreiter ab.

Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue unterstrich mit dem dritten Sieg in Folge seine Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg. Die Veilchen setzten sich mit 1:0 (1:0) gegen den VfR Aalen durch und schoben sich auf den dritten Platz vor.

Hansa Rostock verpasste dagegen mit einer 0:1 (0:0)-Heimpleite gegen die Stuttgarter Kickers den Sprung auf einen Aufstiegsrang. Aufstiegsaspirant Preußen Münster patzte ebenfalls daheim mit 0:1 (0:1) gegen den FSV Mainz 05 II. Sonnenhof Großaspach kam gegen Rot-Weiß Erfurt trotz einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (2:0).

Justin Eilers hatte Dresden früh in Führung gebracht (12.). Doch Sören Bertram (45., Foulelfmeter) und Marco Engelhardt (74.) drehten zunächst das Spiel, ehe die Gastgeber in der Schlussphase noch zweimal zuschlugen.

Für Stuttgart war Erich Berko der Matchwinner (52.), die Kickers standen nach der Roten Karte wegen Notbremse für Carl Klaus (66.) und der Gelb-Roten Karte wegen wiederholten Foulspiels für Fabio Leutenecker (88.) am Ende nur noch mit neun Spielern auf dem Platz. Julian Derstroff traf früh für Mainz (10.), bei Münster sah der eingewechselte Cihan Özkara ebenfalls nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (83.).